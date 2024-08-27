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Bıçaklı alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Bıçaklı alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.08.2024 16:19
Ankara’da iki grup arasında alacak verecek sebebiyle çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
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