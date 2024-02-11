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Bezlediği kuzuya marketinde bakıyor

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Giriş: 11.02.2024 15:17
Samsun'da market sahibi Altan Memişoğlu (33), çocuklarının 'Merinos' ismini verdiği kuzuyu, bebek bezi ile bezleyip, iş yerinde bebe bisküvisi ve sütle besliyor.
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