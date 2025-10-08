Beyzbol sopalı saldırgan dayı serbest kalınca yeğeni yardım istedi: "Can güvenliğim yok"

08 Ekim 2025, Çarşamba

Giriş: 08.10.2025 19:44
Adana'da dayısının beyzbol sopalı saldırısına uğrayarak ölümden dönen Mehmet Alpaltun, saldırganın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasının ardından, "Can güvenliğim yok" dedi.
