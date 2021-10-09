Beyza Türeli'nin hikayesi tüm Türkiye'yi gururlandırdı: Konfeksiyon atölyesinden şampiyonluk kürsüsüne

Esenler Genç Yetenek Projesi kapsamında eğitim alan ve Ashihara Uluslararası Avrupa Şampiyonası'nda ikinciliğe ulaşan Wushu sporcusu Beyza Türeli'nin hikayesi tüm Türkiye'yi gururlandırdı. Marmara Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencisi olan ve 3 kez İstanbul Birinciliği elde eden Batmanlı Türeli'nin konfeksiyon atölyesinden başlayıp, şampiyonluk kürsüsüne uzanan öyküsü tüm genç sporculara ilham kaynağı. Genç kızlara seslenen Türeli "Hiçbir zaman pes etmesinler zorlandıkları zamanlarda ise hedeflerini gözlerinin önüne getirsinler mücadeleyi bırakmasınlar başarı muhakkak gelecektir" dedi.