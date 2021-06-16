16 Haziran 2021, Çarşamba
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Beyşehir Gölü'nde nilüfer şöleni | Nilüfer çiçeğini koparmanın cezası ne kadar?
Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Konya Ovası'ndaki Beyşehir Gölü'nde yetişen nilüfer çiçekleri, görsel şölen sunuyor. Koruma altındaki nilüfer çiçeklerini kopartmanın cezası ise 73 bin lira. Detayları A Haber muhabiri İbrahim Doğan ve konuğu Mustafa Büyükkafalı canlı yayında aktardı.