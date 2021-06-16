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Beyşehir Gölü'nde nilüfer şöleni | Nilüfer çiçeğini koparmanın cezası ne kadar?

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.06.2021 15:25
Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Konya Ovası'ndaki Beyşehir Gölü'nde yetişen nilüfer çiçekleri, görsel şölen sunuyor. Koruma altındaki nilüfer çiçeklerini kopartmanın cezası ise 73 bin lira. Detayları A Haber muhabiri İbrahim Doğan ve konuğu Mustafa Büyükkafalı canlı yayında aktardı.
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