Beyşehir Gölü’nde kuraklık tehlikesi! Türkiye’nin en büyük su gölü küçülüyor

Kar yağışının olmadığı Konya'da Beyşehir Gölü kuraklıktan etkilendi. Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü küçülüyor. A Haber muhabiri Ahmet Çelik konuğu olan Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt detayları anlattı.

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