Beyoğlu’nda yaralı genci hastaneye bırakıp kaçtılar! O anlar kamerada

Beyoğlu'nda silahla karnından yaralanan Yusuf Çölgeçen'i, arkadaşları hastaneye bırakıp kaçtı. Çölgeçen yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çölgeçen'in arkadaşları tarafından hastane önündeki sedyeye bırakılması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde 2 Ekim'de meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla karnından vurulan genç, arkadaşlarının durdurduğu otomobille hastane girişinde bulunan sedyeye bırakıldı. Yaralı genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arkadaşları ise hastaneden kaçtı.

YARALIYI HASTANEYE BIRAKTIKTAN SONRA HERKES KAÇTI

Yaralıyı hastaneye götüren sürücü Bilal Mert Ekmen, Ben yoldan geçiyordum. 4-5 kişi yolumu kesti. 'Arkadaşımız vuruldu, hastaneye gideceğiz' dediler. Yaralıyı arabaya koydular. Yaralıyı hastaneye bıraktıktan sonra herkes kaçtı dedi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, sürücünün ifadesi ve güvenlik kamera kayıtlarından hareket ederek kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.