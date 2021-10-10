10 Ekim 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Beyoğlu’nda yaralı genci hastaneye bırakıp kaçtılar! O anlar kamerada

Beyoğlu’nda yaralı genci hastaneye bırakıp kaçtılar! O anlar kamerada

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.10.2021 16:19
Beyoğlu'nda silahla karnından yaralanan Yusuf Çölgeçen'i, arkadaşları hastaneye bırakıp kaçtı. Çölgeçen yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çölgeçen'in arkadaşları tarafından hastane önündeki sedyeye bırakılması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde 2 Ekim'de meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla karnından vurulan genç, arkadaşlarının durdurduğu otomobille hastane girişinde bulunan sedyeye bırakıldı. Yaralı genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arkadaşları ise hastaneden kaçtı.

YARALIYI HASTANEYE BIRAKTIKTAN SONRA HERKES KAÇTI

Yaralıyı hastaneye götüren sürücü Bilal Mert Ekmen, Ben yoldan geçiyordum. 4-5 kişi yolumu kesti. 'Arkadaşımız vuruldu, hastaneye gideceğiz' dediler. Yaralıyı arabaya koydular. Yaralıyı hastaneye bıraktıktan sonra herkes kaçtı dedi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, sürücünün ifadesi ve güvenlik kamera kayıtlarından hareket ederek kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Beyoğlu’nda yaralı genci hastaneye bırakıp kaçtılar! O anlar kamerada
Beyoğlu’nda yaralı genci hastaneye bırakıp kaçtılar! O anlar kamerada
Kömürhan Köprüsü’nün atıkları sanata dönüştü
Kömürhan Köprüsü'nün atıkları sanata dönüştü
Tatil yapmak için Antalya’ya gelen küçük kızın hayatı değişti
Tatil yapmak için Antalya’ya gelen küçük kızın hayatı değişti
Müsilaj deniz canlılarını nasıl etkiledi?
Müsilaj deniz canlılarını nasıl etkiledi?
Çarptığı adamın başucunda gözyaşları döktü
Çarptığı adamın başucunda gözyaşları döktü
Market kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkardı
Market kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkardı
Ailesine Müge Anlı’da kavuşmuştu! Mutluluğu ’ateş’ düştü
Ailesine Müge Anlı’da kavuşmuştu! Mutluluğu 'ateş' düştü
At arabalı kadınların rögar kapağı hırsızlığı kamerada
At arabalı kadınların rögar kapağı hırsızlığı kamerada
Havalimanında unutulan eşyalar satışa çıkarıldı
Havalimanında unutulan eşyalar satışa çıkarıldı
İlk kez drone gören çocukların şaşkınlığı kamerada
İlk kez drone gören çocukların şaşkınlığı kamerada
Karadeniz’de hamsi bolluğu
Karadeniz’de hamsi bolluğu
Kardeşlerim’in Asiye’si ve Ömer’i herkesi şaşırttı! Meğer...
Kardeşlerim’in Asiye’si ve Ömer'i herkesi şaşırttı! Meğer...
Daha Fazla Video Göster