30 Mayıs 2024, Perşembe
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Beyoğlu'nda sokak ortasında kadın cinayeti: Öldürüp kendi kafasına sıktı
Beyoğlu Hasköy'de sokak ortasında bir kadını silahla öldüren kişi ardından aynı silahla kendi kafına sıktı. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor.