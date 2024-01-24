Beyoğlu’nda satırlı “kız arkadaşıma yan baktın” kavgası kamerada

Olay, dün sabah 05.00 sıralarında Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eğlence mekanı çıkışında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sebebi ise iddiaya göre şahıslardan birinin, diğerinin yanındaki kız arkadaşına bakması olduğu iddia edilirken, taraflar arasında sinirler gerildi. Birbirlerine ettikleri küfür ve hakaretler sonrasında iki grup satır ve sopalarla birbirine girdi.