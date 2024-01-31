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Beyoğlu'nda Rus turisti öldüren sanık: İsabet ettiğini görmedim

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Giriş: 31.01.2024 13:04
Güncelleme:31.01.2024 13:04
Beyoğlu'da Rus turist Vyacheslav Nechıporchuk (40)'u bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla 3 sanığın yargılanmasına başlandı. Sanıklardan Cihan Kaçmaz savunmasında, Ben Umut'un elinden bıçağı korkutmak amaçlı aldım. Üstünde bol bir elbise vardı. Korkutma amaçlı olarak bu şahsa salladım. Ben isabet ettiğini de görmedim ve oradan uzaklaştım. Maktulün yere düştüğünü ve yaralandığını dahi görmüş değilim. Yoksa ben onu o şekilde orada bırakmazdım dedi.
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