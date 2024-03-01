01 Mart 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Beyoğlu'nda polis ekiplerinden "Şok Uygulaması"! 10 kişi gözaltına alındı
Beyoğlu'nda polis ekipleri İstiklal Caddesi ve ara sokaklarında 'Şok Uygulaması' düzenledi. Uygulama kapsamında caddede kimlik kontrolü ve üst araması, bazı eğlence mekanları ve işletmelerde ise belge ve kimlik sorgulaması yapıldı. Uygulamada 10 kişi gözaltına alınırken, bir işyerine ise cezai işlem uygulandı.