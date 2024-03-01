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Beyoğlu'nda polis ekiplerinden "Şok Uygulaması"! 10 kişi gözaltına alındı

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Giriş: 01.03.2024 09:11
Beyoğlu'nda polis ekipleri İstiklal Caddesi ve ara sokaklarında 'Şok Uygulaması' düzenledi. Uygulama kapsamında caddede kimlik kontrolü ve üst araması, bazı eğlence mekanları ve işletmelerde ise belge ve kimlik sorgulaması yapıldı. Uygulamada 10 kişi gözaltına alınırken, bir işyerine ise cezai işlem uygulandı.
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