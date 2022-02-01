Beyoğlu’nda otel önünde silahlı kavga kamerada

Beyoğlu’nda aralarında husumet olan iki grup, otel önünde silahlı kavga etti. Kavgada ölen ya da yaralanan olmazken çatışma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 5 şüpheli serbest bırakıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Olay, Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi Muhtar Leyla Ildır Sokak üzerinde bulunan otelde 20 Ocak gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olan iki grup, otel girişinde karşı karşıya gelince birbirlerine kurşun yağdırdı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kavga sonrası bir grup arabaya binerek olay yerinden uzaklaştı. İki grup arasında yaşanan çatışma güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otel girişinde karşı karşıya gelen grup üyelerinin birbirlerine tabanca ile ateş etmesi görülüyor. Herkesin gözü önünde yaşanan çatışmada müşteriler ve otel çalışanları sağa sola kaçarak saklanıyor. Otelin dışında da devam eden çatışma sonrası karşı grup üyeleri araçlarına binerek olay yerinden kaçıyor.