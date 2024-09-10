10 Eylül 2024, Salı
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Beyoğlu'nda otel odasında sevgilisini öldüren şahıs yakalandı
Beyoğlu’nda iddiaya göre, bir kişi yabancı uyruklu sevgilisini çıkan tartışmada darp ederek ağır şekilde yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli otel görevlisi tarafından yakalandı. O anlar ise kameraya yansıdı.