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Beyoğlu'nda otel odasında sevgilisini öldüren şahıs yakalandı

Beyoğlu'nda otel odasında sevgilisini öldüren şahıs yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.09.2024 09:26
Beyoğlu’nda iddiaya göre, bir kişi yabancı uyruklu sevgilisini çıkan tartışmada darp ederek ağır şekilde yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli otel görevlisi tarafından yakalandı. O anlar ise kameraya yansıdı.
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