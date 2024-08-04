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Beyoğlu'nda motosikletle gelip büfeye kurşun yağdırdılar

Beyoğlu'nda motosikletle gelip büfeye kurşun yağdırdılar

İHA
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Giriş: 04.08.2024 17:36
Güncelleme:04.08.2024 17:40
Beyoğlu'nda bir büfeye motosikletle gelen kasklı saldırganlar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anları kameralara anbean yansırken, o esnada olay yerinde bulunan 3 kişi yaralandı.
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