Beyoğlu’nda lastik tamirhanesi alev alev yandı

Beyoğlu'nda lastik tamirhanesi olarak kullanılan iş yeri alev alev yandı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki iş yerine ve park halindeki İETT otobüsüne sirayet etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülen yangında lastik tamirhanesi olarak kullanılan iş yeri kullanılamaz hale gelirken bitişiğindeki iş yeri ve İETT otobüsü hasar gördü.