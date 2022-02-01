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Beyoğlu’nda korkutan yangın: İtfaiyeye hatalı park engeli

İHA
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Giriş: 01.02.2022 15:06
Beyoğlu’nda bulunan iki katlı bir binanın çatı katından alevler yükseldi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi hatalı park nedeniyle sokağa girmekte güçlük yaşadı. Olay saat 13.30 sıralarında Bülbül Mahallesi Küçükduvarcı Sokak üzerinde bulunan iki katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki katlı binanın çatı katında bulunan dairede elektrik kontağı kaynaklı bir yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek daireyi alevler içerisinde bıraktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye geldi.

İtfaiye ekipleri yanlış park edilmiş araçlar dolayısıyla sokak üzerinde ilerlemekte zorlandı. Yangın sokakta korkuya neden olurken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangına ilişkin konuşan bir vatandaş: "Hafif bir dumanla başladı. Galiba elektrik kontağından çıktı. İtfaiyeye ben haber verdim. İtfaiye geldi ama bir süre suyu veremedi. Şimdi söndürüyorlar" dedi.
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