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Beyoğlu’nda kızı taciz eden iki şahıs tutuklandı!

Beyoğlu’nda kızı taciz eden iki şahıs tutuklandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.10.2024 00:22
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yaşanan taciz olayıyla ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldıktan sonra tekrar gözaltına alınan iki şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
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Beyoğlu’nda kızı taciz eden iki şahıs tutuklandı!
Beyoğlu’nda kızı taciz eden iki şahıs tutuklandı!
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