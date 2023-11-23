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Beyoğlu'nda kazayla sonuçlanan jant üzerinde kaçış kamerada

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Giriş: 23.11.2023 12:14
Beyoğlu'nda park halindeki araçlara çarparak kaçtığı iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil, çevredeki vatandaşlar tarafından takibe alındı. Tekeri patlayan sürücü jant üzerinde uzun süre kaçmaya devam etti, peşindekilerin uyarılarını dikkate almayınca Şişli'de başka araçlara çarparak takla attı.
Jant üzerinde kaçış kamerada
Jant üzerinde kaçış kamerada
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