Beyoğlu’nda kavgada parmak kopartan kadın hakim karşısında

İstanbul Beyoğlu'nda 2 ay önce bir eğlence mekanında Kazakistan uyruklu Ulbossyn Malgazhdarova, kavga ettiği güvenlik görevlisinin parmağını ısırıp kopardı. 4,5 seneye kadar hapsi istenen Kazakistan uyruklu Ulbossyn Malgazhdarova hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Kazakistan Başkonsolosluğu yetkilileri izleyici olarak bulundu.