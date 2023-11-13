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Beyoğlu'nda katliam dolu gece: 3 çocuğu ve eşini öldürdü!

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Giriş: 13.11.2023 09:37
Beyoğlu'nda aile içinde çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Tartışmanın ardından eşini ve 3 çocuğunu silahla vurarak öldüren Özgür Nayman, aynı silahla intihar etti. Cinnet geçiren Nayman'ın eşi ve 3 çocuğu olay yerinde hayatını kaybederken kendisinin yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
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