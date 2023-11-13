Beyoğlu'nda katliam dolu gece: 3 çocuğu ve eşini öldürdü!

Beyoğlu'nda aile içinde çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Tartışmanın ardından eşini ve 3 çocuğunu silahla vurarak öldüren Özgür Nayman, aynı silahla intihar etti. Cinnet geçiren Nayman'ın eşi ve 3 çocuğu olay yerinde hayatını kaybederken kendisinin yoğun bakıma alındığı öğrenildi.