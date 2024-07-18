18 Temmuz 2024, Perşembe
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Beyoğlu'nda kardeşini döven şahsı silahla vurarak yaraladı
Beyoğlu'nda kardeşini dövenlerin peşine düşen şahıs, çıkan kavgada bir kişiyi silahla vurarak yaraladı. İki grubun karıştığı kavga anları kameraya yansırken, kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.