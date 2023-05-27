27 Mayıs 2023, Cumartesi
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Beyoğlu'nda kan donduran cinayette yeni görüntüler! Motosikletli gencin önünü kesip kurşun yağdırmışlardı
İstanbul Beyoğlu'nda motosikletle sokağa giren 21 yaşındaki bir genç, önünü kesen şahıslarca kurşun yağmuruna tutuldu. Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkarken, ekipler 10 kişiyi gözaltına aldı.