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Beyoğlu'nda kan donduran cinayette yeni görüntüler! Motosikletli gencin önünü kesip kurşun yağdırmışlardı

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Giriş: 27.05.2023 18:55
İstanbul Beyoğlu'nda motosikletle sokağa giren 21 yaşındaki bir genç, önünü kesen şahıslarca kurşun yağmuruna tutuldu. Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkarken, ekipler 10 kişiyi gözaltına aldı.
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