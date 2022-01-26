26 Ocak 2022, Çarşamba
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Beyoğlu'nda kadına feci darp kamerada! Şişeyle vurdu, tekmeledi
Beyoğlu'nda sabah açtığı iş yerinin camının kırık olduğunu gören Mahmut Kutluk güvenlik kamera görüntülerini izledi. Görüntülerde bir kadının feci şekilde darbedildiğini gören Kutluk, polise şikayette bulundu. Polis saldırganı ve darbedilen kadını bulmak için çalışma başlattı.