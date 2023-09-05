05 Eylül 2023, Salı
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Beyoğlu’nda ilginç yankesicilik kamerada: Aracıyla turlarken tesadüfen hırsızlığı görüntüledi
Beyoğlu’nda aracıyla müzik dinleyerek turlayan vatandaşın kamerasına tesadüfen önünde bulunan bir şahsın yan kesicilik faaliyeti takıldı. Araçla sokak ortasında seyrederken şahıs önünde yürüyen vatandaşın cebinden seri bir hamleyle cüzdanını çalarak gözden kayboldu. Polis şahsı tespit etti ancak emniyete herhangi bir şikayette bulunulmadığı öğrenildi.