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Beyoğlu'nda İETT otobüsü dehşet saçtı: Halk Ekmek büfesine çarptı

İHA
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Giriş: 26.02.2022 17:44
Beyoğlu'nda , İETT otobüsü Halk Ekmek büfesine çarptı. Kazada, büfe işletmecisi hafif şekilde yaralanırken, o sırada müşteri olmaması olası bir facianın yaşanmasını önledi.
İETT dehşet saçtı: Halk Ekmek büfesine çarptı
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