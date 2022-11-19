Beyoğlu’nda hırsızın çaldığı televizyonu 2. kattan aşağı attı

Beyoğlu Gümüşsuyu’nda 3 şüpheli şahıstan biri evin 2'nci katına tırmandıktan sonra televizyon çaldı. Şahıs, çaldığı televizyonu beyaz bir örtüye sarıp aşağıda bekleyen ve gözcülük yapan 2 arkadaşına balkondan attı. Kaçarken çaldıkları televizyonu atan hırsızlar, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polislerinin çalışması sonucu yakalandı. Yaşananlar hem cep telefonu hem de güvenlik kamerasına yansıdı.