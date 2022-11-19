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Beyoğlu’nda hırsızın çaldığı televizyonu 2. kattan aşağı attı

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Giriş: 19.11.2022 16:02
Beyoğlu Gümüşsuyu’nda 3 şüpheli şahıstan biri evin 2'nci katına tırmandıktan sonra televizyon çaldı. Şahıs, çaldığı televizyonu beyaz bir örtüye sarıp aşağıda bekleyen ve gözcülük yapan 2 arkadaşına balkondan attı. Kaçarken çaldıkları televizyonu atan hırsızlar, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polislerinin çalışması sonucu yakalandı. Yaşananlar hem cep telefonu hem de güvenlik kamerasına yansıdı.
Hırsızın çaldığı televizyonu 2. kattan attı
Hırsızın çaldığı televizyonu 2. kattan attı
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