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Beyoğlu’nda hareketli dakikalar kamerada: “Emaneti getirin, buradan adam alamazsınız”

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Giriş: 21.11.2023 11:48
Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, Tarlabaşı’nda metruk binadan çıkan bir şahsı şüphe üzerine durdurdu. Şahsın bağırması üzerine gelen diğer 3 şahıs, onu kurtarmak isteyince ortalık karıştı. Şahıslardan birinin “emaneti getirin, buradan adam alamazsın” demesi üzerine 4 şahıs gözaltına alındı. Yaşananlar kameralara yansırken, binada bulunan poşette 19 parça marihuana ele geçirildi.
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