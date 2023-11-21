Beyoğlu’nda hareketli dakikalar kamerada: “Emaneti getirin, buradan adam alamazsınız”

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, Tarlabaşı’nda metruk binadan çıkan bir şahsı şüphe üzerine durdurdu. Şahsın bağırması üzerine gelen diğer 3 şahıs, onu kurtarmak isteyince ortalık karıştı. Şahıslardan birinin “emaneti getirin, buradan adam alamazsın” demesi üzerine 4 şahıs gözaltına alındı. Yaşananlar kameralara yansırken, binada bulunan poşette 19 parça marihuana ele geçirildi.