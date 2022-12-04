04 Aralık 2022, Pazar
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Beyoğlu'nda hareketli anlar! Yarı çıplak halde ortalığı birbirine kattı
Beyoğlu'nda tarihi caminin bahçesinde taşkınlık yapan Z.Y. isimli kişi polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Polisten kaçıp duvardan atlamaya çalışan Z.Y., polisin müdahalesiyle yakalandı. O anlar kameraya yansıdı.