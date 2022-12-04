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Beyoğlu'nda hareketli anlar! Yarı çıplak halde ortalığı birbirine kattı

DHA
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Giriş: 04.12.2022 11:43
Beyoğlu'nda tarihi caminin bahçesinde taşkınlık yapan Z.Y. isimli kişi polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Polisten kaçıp duvardan atlamaya çalışan Z.Y., polisin müdahalesiyle yakalandı. O anlar kameraya yansıdı.
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