Beyoğlu’nda gecekondular alevlere teslim oldu!

Beyoğlu Sururi Mehmet Efendi Mahallesi'nde bir gecekonduda çıkan yangın, kısa sürede bitişiğindeki iki gecekonduya da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, üç gecekonduda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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