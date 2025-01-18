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Beyoğlu’nda gecekondular alevlere teslim oldu!

Beyoğlu’nda gecekondular alevlere teslim oldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.01.2025 01:44
Beyoğlu Sururi Mehmet Efendi Mahallesi'nde bir gecekonduda çıkan yangın, kısa sürede bitişiğindeki iki gecekonduya da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, üç gecekonduda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Beyoğlu’nda gecekondular alevlere teslim oldu!
Beyoğlu’nda gecekondular alevlere teslim oldu!
Beyoğlu’nda gecekondular alevlere teslim oldu!
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