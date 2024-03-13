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Beyoğlu'nda gecekonduda yangın paniği

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Giriş: 13.03.2024 09:33
Beyoğlu'nda bir gecekonduda gece saatlerinde meydana gelen yangın korkuttu. Ölen ya da yaralanan olmayan yangının sobadan çıktığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
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