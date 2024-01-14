14 Ocak 2024, Pazar
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Beyoğlu’nda film gibi yankesicilik: Sevgilisiyle eğlenen kadının telefonu çalındı
Cihangir’de sevgilisiyle eğlenen genç kadını gözüne kestiren yankesici, çiftin yanında alkol alırken kaşla göz arasında kadının cep telefonunu çaldı. Bir başkasının telefonunu da aynı yöntemle çalan şahıs, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından suçüstü yakalandı. Olay anı kameralara yansırken, şahıs tutuklandı.