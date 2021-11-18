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Beyoğlu'nda ev sahibiyle tartışan Suriyeliler iki gecekonduyu ateşe verdi

DHA
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Giriş: 18.11.2021 09:23
Beyoğlu'nda, ev sahibi ile alacak verecek meselesi nedeniyle tartışan Suriye uyruklu kiracılar, iki gecekonduyu ateşe vererek kayıplara karıştı. Yangın sırasında yaşanan patlamalar, mahalle sakinleri tarafından cep telefonları ile saniye saniye kaydedildi. Yangın sonucu iki gecekondu kullanılamaz hale geldi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yangın, Piyalepaşa Mahallesi Candan Sokak'taki iki gecekonduda saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, gecekondu sahibi ile Suriyeli kiracıları arasında alacak verecek meselesi nedeniyle önceki gün tartışma çıktı. Bugün sabah saat 06.00 sıralarında da gecekonduların bulunduğu alana gelen 2 kişi, yanlarında getirdikleri yanıcı maddelerle evleri ateşe verdi. Çıkan yangın mahalle sakinleri tarafından fark edilince itfaiyeye haber verildi. Yangın sırasında gecekondularda patlamalar meydana gelirken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu gecekondular kullanılamaz hale geldi.

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