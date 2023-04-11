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Beyoğlu'nda dehşet! Önce kadınları taciz ettiler, sonra kurşun yağdırdılar

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Giriş: 11.04.2023 16:13
İstanbul Beyoğlu'nda korku dolu anlar yaşandı. Beyoğlu'nda market önündeki kadınları taciz ettikleri gerekçesiyle esnafla arbede yaşayan ve daha sonra maske takarak yeniden geldikleri marketi kurşunladıkları iddiasıyla tutuklanan 2 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Önce kadınları taciz ettiler, sonra kurşun yağdırdılar
Önce kadınları taciz ettiler, sonra kurşun yağdırdılar
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