11 Nisan 2023, Salı
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Beyoğlu'nda dehşet! Önce kadınları taciz ettiler, sonra kurşun yağdırdılar
İstanbul Beyoğlu'nda korku dolu anlar yaşandı. Beyoğlu'nda market önündeki kadınları taciz ettikleri gerekçesiyle esnafla arbede yaşayan ve daha sonra maske takarak yeniden geldikleri marketi kurşunladıkları iddiasıyla tutuklanan 2 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı.