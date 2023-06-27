27 Haziran 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Beyoğlu'nda dehşet anları kamerada: kavga ettiği kişilere otomobil ile çarptı
Olay, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda geçtiğimiz Cuma günü gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Ömer Furkan Karabaş ve arkadaşları motosikletlerine yakıt almak için istasyona geldi. Bu sırada iki kadının iki kişi tarafından darbedildiğini gören Karabaş ve arkadaşları olaya müdahale etti. Bir süre sonra kadınları darbedenler ile Ömer Furkan Karabaş ve arkadaşları kavga etmeye başladı.