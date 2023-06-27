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Beyoğlu'nda dehşet anları kamerada: kavga ettiği kişilere otomobil ile çarptı

DHA
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Giriş: 27.06.2023 13:20
Olay, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda geçtiğimiz Cuma günü gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Ömer Furkan Karabaş ve arkadaşları motosikletlerine yakıt almak için istasyona geldi. Bu sırada iki kadının iki kişi tarafından darbedildiğini gören Karabaş ve arkadaşları olaya müdahale etti. Bir süre sonra kadınları darbedenler ile Ömer Furkan Karabaş ve arkadaşları kavga etmeye başladı.
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