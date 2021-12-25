25 Aralık 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Beyoğlu’nda bisiklet hırsızı kamerada

Beyoğlu’nda bisiklet hırsızı kamerada

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.12.2021 09:46
Beyoğlu’nda bir binaya giren şüpheli, girişteki bisikleti alarak kaçtı. Bisiklete binerek giden hırsızın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Beyoğlu Gümüşsuyu'nda geçen perşembe günü sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 04.00 sıralarında binanın önüne gelen şüpheli, kapıyı açarak içeri girdi. Bir süre etrafı kontrol eden kişi, girişte bulduğu bisikleti alarak binadan ayrıldı. Çaldığı bisiklete binen hırsız, hızla olay yerinden kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bursa’da yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 12 yaralı
Bursa'da yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 12 yaralı
Bisiklet hırsızı kamerada
Bisiklet hırsızı kamerada
Sondaja başladı
Sondaja başladı
İstanbul’un sigortası
İstanbul’un sigortası
İstanbul’da zamlı ulaşım fiyatları
İstanbul'da zamlı ulaşım fiyatları
2021’in en çok izlenen videosu Türkiye’den
2021’in en çok izlenen videosu Türkiye’den
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Küçükçekmece’de çatışma, ortalık savaş alanına döndü
Küçükçekmece’de çatışma, ortalık savaş alanına döndü
Fener Rum Patriği, Kovid-19’a yakalandı
Fener Rum Patriği, Kovid-19'a yakalandı
Cinnet getiren kişinin karısını öldürüp intihar etti
Cinnet getiren kişinin karısını öldürüp intihar etti
Akrabanım deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı
"Akrabanım" deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı
Ankara’da yol çalışmasında göçük!
Ankara'da yol çalışmasında göçük!
Daha Fazla Video Göster