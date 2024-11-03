03 Kasım 2024, Pazar
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Beyoğlu’nda bir hırsız camide namaz kılan kadının cüzdanını çaldı
İstanbul Beyoğlu’nda bir camide namaz kılan kadının yanına oturan hırsız, çantasından cüzdanını çaldı. Cüzdanı saniyeler içinde çalan kadın güvenlik kameralarına yansıdı.