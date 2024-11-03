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Beyoğlu’nda bir hırsız camide namaz kılan kadının cüzdanını çaldı

Beyoğlu’nda bir hırsız camide namaz kılan kadının cüzdanını çaldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.11.2024 12:14
İstanbul Beyoğlu’nda bir camide namaz kılan kadının yanına oturan hırsız, çantasından cüzdanını çaldı. Cüzdanı saniyeler içinde çalan kadın güvenlik kameralarına yansıdı.
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