Beyoğlu’nda akılalmaz olay! Kalemle katil oldu

Beyoğlu’da börekçide çalışan bir genç, işyerine ait araca şişe fırlatan 43 yaşındaki çıkan adamı, sipariş kalemiyle alnından yaraladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan adam, 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Akıl almaz cinayet kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.