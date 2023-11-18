18 Kasım 2023, Cumartesi
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Beyoğlu'nda akılalmaz olay! Kalemle katil oldu
Beyoğlu’da börekçide çalışan bir genç, işyerine ait araca şişe fırlatan 43 yaşındaki çıkan adamı, sipariş kalemiyle alnından yaraladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan adam, 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Akıl almaz cinayet kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.