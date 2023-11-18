18 Kasım 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Beyoğlu'nda akılalmaz olay! Kalemle katil oldu

Beyoğlu'nda akılalmaz olay! Kalemle katil oldu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.11.2023 18:09
Beyoğlu’da börekçide çalışan bir genç, işyerine ait araca şişe fırlatan 43 yaşındaki çıkan adamı, sipariş kalemiyle alnından yaraladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan adam, 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Akıl almaz cinayet kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.
Beyoğlu’nda akılalmaz olay! Kalemle katil oldu
Beyoğlu'nda akılalmaz olay! Kalemle katil oldu
CHP iyice zıvanadan çıktı! İstifa dayağı
CHP iyice zıvanadan çıktı! İstifa dayağı
AFAD ekibi deprem bölgesinde
AFAD ekibi deprem bölgesinde
İstanbul’da yağmur yağdı vatandaş mahsur kaldı
İstanbul'da yağmur yağdı vatandaş mahsur kaldı
İzmir’de sağanak etkili oluyor
İzmir'de sağanak etkili oluyor
İstanbul’da yağış ne zaman bitecek?
İstanbul’da yağış ne zaman bitecek?
Sultangazi’de inanılmaz kurtuluş kamerada!
Sultangazi'de inanılmaz kurtuluş kamerada!
Saatte 350 km hızla gidecek
Saatte 350 km hızla gidecek
Gazzeli kanser hastaları tedavi ediliyor
Gazzeli kanser hastaları tedavi ediliyor
Bartın’daki maden faciasında 5. duruşma
Bartın'daki maden faciasında 5. duruşma
Dilan Polat’ın muhasebecisi itiraf etti
Dilan Polat'ın muhasebecisi itiraf etti
AFAD ve AKOM’dan İstanbul’a peş peşe uyarı!
AFAD ve AKOM'dan İstanbul'a peş peşe uyarı!
Daha Fazla Video Göster