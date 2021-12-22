Beyoğlu’nda 7 katlı apartmanın bodrum katında korkutan yangın

Beyoğlu’nda 7 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın apartmanda korku dolu anlara neden oldu. Yangında mahsur kalan 3’ ü çocuk toplamda 7 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Yangın, saat 05.30 sıralarında Beyoğlu Hacı Ahmet Mahalllesi Pir Hüsamettin Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında binada 3'ü çocuk 7 kişi mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için seferber oldu. Çok sayıda vatandaşın kurtarıldığı yangın kısa sürede söndürüldü. Binada mahsur kalan vatandaşlara ilk müdahaleyi olay yerinde sağlık ekipleri yaptı. Dumandan etkilenen vatandaşların durumunun iyi olduğu öğrenildi.