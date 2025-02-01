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Beyoğlu’nda 4 katlı binada korkutan yangın!

Beyoğlu'nda 4 katlı binada korkutan yangın!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.02.2025 19:43
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Kocatepe Mahallesi Abdülhak Hamit Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Çıkış nedeni bilinmeyen yangını görenler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı öğrenildi. Öte yandan alevlerin binayı sardığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülere yanan binadan yükselen yoğun duman da yansıdı.
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Beyoğlu’nda 4 katlı binada korkutan yangın!
Beyoğlu’nda 4 katlı binada korkutan yangın!
Beyoğlu'nda 4 katlı binada korkutan yangın!
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