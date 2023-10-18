18 Ekim 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Beyoğlu'nda 3'üncü kat penceresinden düşen çocuğun mucize kurtuluşu kamerada!

Beyoğlu'nda 3'üncü kat penceresinden düşen çocuğun mucize kurtuluşu kamerada!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.10.2023 11:19
Beyoğlu'nda 3'üncü kattaki evde bulunan 4 yaşındaki kız çocuğu oyun oynarken pencereye çıktı. Bir süre pencerede bekleyen çocuk, yaklaşık 10 metre yüksekten park halindeki aracın üzerine düştü. Çevredekiler küçük çocuğun yardımına koştu. Hastaneye kaldırılan kız çocuğunun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Mucize kurtuluş kamerada!
Mucize kurtuluş kamerada!
Kadıköy’de metrobüs kazası
Kadıköy'de metrobüs kazası
Adıyaman’da deprem konutları son aşamada!
Adıyaman'da deprem konutları son aşamada!
Eşine öyle bir mezar yaptırdı ki!
Eşine öyle bir mezar yaptırdı ki!
Kılıçdaroğlu ve HDP’den tezkere provokasyonu!
Kılıçdaroğlu ve HDP'den tezkere provokasyonu!
Yavru ayı iş merkezine girdi!
Yavru ayı iş merkezine girdi!
İsrailli alçaklardan insanlık dışı hareket!
İsrailli alçaklardan insanlık dışı hareket!
Eski eşini bıçakladı, linç edildi
Eski eşini bıçakladı, linç edildi
Bıçakla taşkınlık yapan kişiye gözaltı
Bıçakla taşkınlık yapan kişiye gözaltı
Para dolu çantayı silahla gasbetti
Para dolu çantayı silahla gasbetti
Cadde üzerinde tartıştığı genç kızı darp etti
Cadde üzerinde tartıştığı genç kızı darp etti
Av tüfeğiyle dehşet saçtı!
Av tüfeğiyle dehşet saçtı!
Daha Fazla Video Göster