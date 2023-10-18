18 Ekim 2023, Çarşamba
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Beyoğlu'nda 3'üncü kat penceresinden düşen çocuğun mucize kurtuluşu kamerada!
Beyoğlu'nda 3'üncü kattaki evde bulunan 4 yaşındaki kız çocuğu oyun oynarken pencereye çıktı. Bir süre pencerede bekleyen çocuk, yaklaşık 10 metre yüksekten park halindeki aracın üzerine düştü. Çevredekiler küçük çocuğun yardımına koştu. Hastaneye kaldırılan kız çocuğunun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.