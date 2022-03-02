Beyoğlu’nda 16 yaşındaki çocuğu silahla vuran zanlılardan biri serbest bırakıldı

İstanbul Beyoğlu’nda husumetlilerine benzettiklerini iddia ederek 16 yaşındaki bir çocuğun tabancayla vurularak ağır yaralayan üç zanlıdan 18 yaşından küçük olan zanlının tahliyesine karar verildi. Mahkemeden sonra mağdur çocuğun babası: "14 kurşuna 14 ay yattı çıktı’’ sözleriyle sitem etti.