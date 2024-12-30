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Beyoğlu’da metruk binada yangın! Alevlere teslim oldu

Beyoğlu'da metruk binada yangın! Alevlere teslim oldu

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.12.2024 08:54
İstanbul Beyoğlu'nda sabah saatlerinde 3 katlı metruk bir binada yangın çıktı. Ahşap binadaki yangın kısa sürede büyürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri güçlükle söndürdü.

Beyoğlu'nda 3 katlı ahşap binanın çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası bina kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 06.00 sıralarında Hacıahmet Mahallesi Hortumcu Sokak'ta bulunan ahşap binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı ahşap binanın çatısından alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti (İHA)

Bu sırada alevler binanın çatısını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dar sokaklarda hatalı parklar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Olay yerine güçlükle ulaşan itfaiye ekipleri, yangına farklı noktalardan müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi.

Ahşap bina yangın nedeniyle büyük hasar aldı (DHA)

İtfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken ahşap bina kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Beyoğlu’da metruk binada yangın! Alevlere teslim oldu
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