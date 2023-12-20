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Beyoğlu’da metruk binada şüpheli ölüm: 2 gözaltı

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Giriş: 20.12.2023 14:33
Olay saat 09.00 sıralarında İstanbul Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi Çiftevav Sokak’ta bulunan metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binadan kokuların gelmesi üzerine vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri geldi. Polis ekiplerinin binayı incelemesinin ardından bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Daha sonra itfaiye ekipleri cesedi çıkarabilmek için binanın dışındaki demir brandaları keserek binaya girdi. Ardından olay yeri inceleme ekiplerinin araştırmasının ardından ceset cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şahsın kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi. Cesedin üzerinde herhangi bir kimlik çıkmazken, binadaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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