'Beynimde çip var; Amerika beni dinliyor' diyen hastadan doktora tehdit! ‘Mermileri beynine boşaltacağım’

Elazığ'da meydana gelen olay kan dondurdu. 'Beynimde çip var, Amerika beni dinliyor' ifadesini kullanan Serhat Duman silahla doktoru tehdit etti. Ortalığı adeta savaş alanına Duman gözaltına alınıp tutuklanırken, doktor başından geçen korku dolu anları, "Çipi çıkarmam için tehdit etti ve elini silahına attı. Bana, 'Mermileri beynine boşaltacağım' dedi. Silahı çıkarınca üzerine fırladım, 15 dakika boğuştuk. Her an silah patlayabilirdi. İkimizden biri de ölebilirdi." ifadeleriyle anlattı.