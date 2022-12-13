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Beylikdüzü’nde vahşet! Çöp poşetine sarılı halde yeni doğmuş bir bebek bulundu | Bu nasıl vicdansızlık!

DHA
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Giriş: 13.12.2022 14:39
Beylikdüzü'nde boş bir binanın girişinde çöp poşetine sarılı şekilde yeni doğmuş bir bebek bulundu. Bebeği bulan bina görevlisi, polis ekiplerine haber verirken, hastaneye kaldırılan bebeğin tedavisi devam ediyor.
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