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Beylikdüzü'nde silahlı saldırı kamerada

DHA
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Giriş: 30.03.2023 17:33
Beylikdüzü'nde alacaklı olduğu arkadaşını silahla ateş ederek bacağından yaralayan Burakcan A., gözaltına alındı. Saldırı anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Beylikdüzü’nde silahlı saldırı kamerada
Beylikdüzü'nde silahlı saldırı kamerada
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