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Beylikdüzü’nde silahla rastgele havaya ateş açtı: O anlar kamerada

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Giriş: 12.03.2024 13:10
Beylikdüzü’nde silahla rastgele havaya ateş açan ve o anları güvelik kamerasına yansıyan şüpheli yakalandı. Sorgulamasında hakkında 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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