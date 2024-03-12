Beylikdüzü’nde silahla rastgele havaya ateş açtı: O anlar kamerada

Beylikdüzü’nde silahla rastgele havaya ateş açan ve o anları güvelik kamerasına yansıyan şüpheli yakalandı. Sorgulamasında hakkında 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.