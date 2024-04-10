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Beylikdüzü'nde pitbull cinsi köpek adama saldırdı: Dehşet anları kameraya yansıdı

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Giriş: 10.04.2024 16:25
Güncelleme:10.04.2024 16:25
Beylikdüzü'nde alışveriş yapmak için büfeye doğru yürüyen adama pitbull cinsi köpek saldırdı. Hastaneye kaldırılan adamın bacağına 28 dikiş atıldığı öğrenilirken, dehşet anları kameraya yansıdı.
Beylikdüzü’nde pitbull cinsi köpek adama saldırdı
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