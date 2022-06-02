02 Haziran 2022, Perşembe
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Beylikdüzü'nde meydan dayağa! Beylikdüzü'nde taciz iddiasıyla tekme tokat dövüldü
Bağcılar'da bir boya ustası, evini boyadığı kadına taciz içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla dövüldü. Kadının mesajları göstermesi nedeniyle çılgına dönen kocasının, arkadaşlarıyla birlikte boyacıyı sokak ortasında dövdüğü anlar kameraya yansıdı.