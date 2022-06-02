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Beylikdüzü'nde meydan dayağa! Beylikdüzü'nde taciz iddiasıyla tekme tokat dövüldü

DHA
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Giriş: 02.06.2022 12:51
Bağcılar'da bir boya ustası, evini boyadığı kadına taciz içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla dövüldü. Kadının mesajları göstermesi nedeniyle çılgına dönen kocasının, arkadaşlarıyla birlikte boyacıyı sokak ortasında dövdüğü anlar kameraya yansıdı.
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