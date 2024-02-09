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Beylikdüzü’nde metrobüs kazası! Şoför hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.02.2024 11:28
Güncelleme:09.02.2024 11:28
İstanbul Beylikdüzü'nde de arıza yapan metrobüsün şoförüne, karşı yönden gelen başka metrobüs çarptı. Yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Metrobüs kazası! Şoför hayatını kaybetti
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